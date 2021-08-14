محمد فريد : طرح الشركات الحكومية في البورصة يؤكد جدية الدولة على إدارة اقتصادها بشفافية

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قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول نية الدولة طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية وخاصة شركة العاصمة الادارية الجديدة، رسالة قوية تؤكد حرص الحكومة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية والانفتاح والمشاركة وذلك عبر توسيع قاعدة ملكية تلك الشركات ليستفيد عدد أكبر من المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي التي تشارك فيه الشركات العامة المقيد والمطروح أسهمها للتداول في البورصة .

أضاف فريد في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» ،«طرح شركات مملوكة للدولة، أحد أهم الأطر التي تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، ومصر كانت لديها تجربة في طرح شركات حكومية بالبورصة سواء في بدايات التسعينات مع إعادة تفعيل البورصة، وصدور قانون 95 لسنة 1992، وخلال عامي 2004 و2005، ونتج عن ذلك نشاط للسوق، ففكرة القيد والطرح لشركات الدولة أياً كانت الملكية هو أمر في غاية الأهمية ومطلوب وسيكون له مردود كبير من قبل المستثمرين بصفة خاصة».

ليوضح الدكتور فريد أن قيد وطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة من خلال الاسواق العامة يسهم في تنشيط السوق وجذب فئات جديدة من المستثمرين.

أشار رئيس البورصة إلى بنوك الاستثمار ومروجي الطرح عليهم دور كبير في تقديم المشورة اللازمة للشركات لتكون جاهزة وفقا لمتطلبات قواعد القيد والطرح والتداول خلال الفترة المقبلة، خاصةً وأن الفترة الماضية قد شهدت الفترة الماضية اتخاذ ادارة البورصة المصرية كل ما يلزم من اجراءات وقرارات لتطوير بيئة التداول من خلال اليات تداول ومنتجات مالية تنوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، الامر الذي ساهم بشكل كبير في تحسن متوسطة قيم التداولات اليومية.