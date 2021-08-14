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"هيئة الأمر بالمعروف" تنفّذ أكثر 100 لقاء توجيهي في الرياض

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مستهدفة 1500 موظف بالمنطقة

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلًا في إدارة التوعية والتوجيه، عددًا من اللقاءات التوجيهية تبلغ 106 لقاءات.

جاء ذلك، ضمن أهداف حملتيْ (رب اجعل هذا البلد آمنًا) و(الخوارج شرار الخلق)، التي أطلقتها الرئاسة العامة في جميع فروعها بمناطق المملكة؛ لتعزيز جانب الأمن الفكري؛ فيما يحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته، وبيان خطر مفاهيم ومعتقدات الخوارج.

واستهدفت هذه اللقاءات 1500 موظف من منسوبي الهيئات والمراكز بعموم المنطقة، واشتملت عناصر ومحاور اللقاءات على (أهمية التوحيد والسنة، وحماية الدولة لجناب التوحيد والسنة وقيامها على ذلك، وبيان منهج السلف في أصل السمع والطاعة لولاة الأمور، وطريقة السلف في إنكار المنكرات، والتحذير من منهج الخوارج والجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية).

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات: إن هذه اللقاءات التي وجّه بها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تأتي لتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الفرع من إداريين وميدانيين، ليؤدوا المهام والواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ويساهموا في الحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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