طلاب «جامعة الأقصر» يشاركون فى «ملتقى الأسر الطلابية المركزية بالجامعات المصرية»  

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شارك طلاب جامعة الأقصر، في برنامج إعداد القادة للعام الأول، تحت مسمى «ملتقى الأسر الطلابية المركزية بالجامعات المصرية»، خلال الفترة من 9 أغسطس الجاري وحتى 13 من ذات الشهر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر .

طلاب جامعة الأقصر بمركز أعداد القادة

أقيمت فعاليات البرنامج بمعهد إعداد القادة بحلوان والذى تضمن عقد عدة دورات تثقيفية وتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا خلال هذا العام .

طلاب جامعة الأقصر بمركز أعداد القادة

واشارت ذكاء محمد صبري، مسؤول إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، إلى أن طلاب الجامعة، حصلوا على مراكز متقدمة من خلال مشاركتهم بالأنشطة المختلفة التي نفذها المعهد، كما حصلوا على شهادات تقدير من معهد إعداد القادة بحلوان، عرفانًا بالجهد المشرف والتمثيل المتميز للجامعة.