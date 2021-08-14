وكيل «حقوق انسان النواب»: تطوير العشوائيات انتصار لحقوق الانسان

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قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما قامت به الدولة في قطاع تطوير العشوائيات، يعد انتصارا لحقوق الإنسان المصرى قبل أن يكون إنجازا ضخما ضمن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن تطوير 357 منطقة حتي الآن خلال عدة سنوات فقط دليل على حجم الإنجاز الذي تم.

وأضاف أبوالعلا في تصريح للمحررين البرلمانين اليوم السبت ،أن تطوير تلك المناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين بها، ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، وإنما يمثل توفير منظومة متكاملة من أهم وأغلي حقوق للإنسان، تتلخص في الحياة الكريمة التي تضم السكن اللائق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وصحة وتعليم وترفيه ورياضة وثقافة وأمن.

وأكد أن تجاهل المنظمات الدولية لتلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، هو أمر يكشف عن عدم شفافيتها وإختلال موازينها.

وأشار النائب أيمن أبوالعلا، إلى فخره بحجم ذلك الإنجاز في تطوير العشوائيات، في تلك الفترة الزمنية التي لاتتعدى عدة سنوات، وتابع :«يحسب للقيادة السياسية تبني ذلك الملف الذي كان يؤرق البلاد منذ عشرات السنوات».

و قال: «هناك فائدة كبيرة تعود على المجتمع ككل من وراء تطوير العشوائيات، وهو الإهتمام ببناء الإنسان، خاصة الأجيال القادمة بشكل أفضل، والحد من الجرائم التي كانت تقع بسبب سوء الأحوال الإجتماعية لسكان تلك المناطق العشوائية، بالإضافة إلى القضاء على مظاهر التلوث وانتشار الأوبئة من خلالها.»

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه صباح اليوم السبت، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.

وأضاف السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».