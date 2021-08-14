بسبب «ركنة عربية» .. إصابة 4 أشخاص برش خرطوش في شبرا الخيمة

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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين في شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى بسبب ركن سيارة أمام إحدى الورش حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق أعيرة نارية وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم ووجود 4 مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة نبين طرف أول «م ع م» 41 سنة، صاحب ورشة خراطة و«ح ع م» 44 سنة ميكانيكى و«ك ع م» 34 سنة سائق و«م ع ع» 58 سنة سائق جميعهم مصابين إدعاء رش خرطوش

وطرف ثان «أ ر أ» 36 سنة سائق سبق إتهامه في 4 قضايا ضرب وإحداث عاهة وسرقة بالإكراه وسلاح.

وتوصلت التحريات أنه أثناء قيام الطرف الأول بركن سيارة أمام ورشة الميكانيا الخاصة بهم وأثناء مرور الطرف الثانى بسيارتة حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالسب والشتم والضرب وقام الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدثت اصابة افراد الطرف الاول وفر هاربا، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق