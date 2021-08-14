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بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر يوليو 2021م، تقديم 440 خدمة، وُزعت على 375 مستفيدًا؛ حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ169 مريضًا؛ بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما استفاد 206 أشخاص من خدمات العلاج الطبيعي التي تضمنت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة ممثلة في المركز، لرفع إمكانات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر

بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر

بالصور.. 375 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في عدن خلال شهر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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