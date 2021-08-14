«إسكان النواب»: طرح «العاصمة الإدارية» في البورصة خطوة هامة لتنمية موارد الدولة

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قال النائب أحمد أبوزيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حول أحلام المصريين إلى حقيقة بالمشروعات القومية، وخاصة مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي افتتحها اليوم في مدينة بدر وتعد نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين سواء في المدن أو الريف وقضت على العشوائيات وأحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة بجد داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب بها كافة الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية نجحت في بناء «إنسان مصري» قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.

وأضاف «أبوزيد» أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الإسكان الذي شهد نهضة عمرانية لم تشهدها أي دولة في العالم، حيث وضع الرئيس خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر والقرى والريف على رأس أولوياته وأطلق مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

و تابع أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خطوة ممتازة تساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة، وتعظم من دور أسواق المال، وتغيير ثقافة الاستثمار لدي الأفراد من الادخار البنكي إلى الاستثمار في البورصة بالإضافة أنها لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى .