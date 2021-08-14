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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤن الصحية بقنا، أن فريق التواصل المجتمعي، التابع لإدارة الإعلام والتثقيف الصحي، يقوم بالتوعية للمواطنين في مراكز اللقاح الخاصة بالمسافرين عن كيفية التقديم للحصول على اللقاح، وأهمية اللقاح في الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

وأوضح «تاوضروس» أن الفريق يقوم مساعدة الأهالي كبار السن ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي.

فرق التواصل المجتمعي بصحة قنا تواصل توعية المواطنين بمراكز اللقاح

فرق التواصل المجتمعي بصحة قنا تواصل توعية المواطنين بمراكز اللقاح

فرق التواصل المجتمعي بصحة قنا تواصل توعية المواطنين بمراكز اللقاح