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تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا ومصرع جميع أفراد طاقمها

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تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا ومصرع جميع أفراد طاقمها تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا ومصرع جميع أفراد طاقمها
أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش

تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا ومصرع جميع أفراد طاقمها

سقوط طائرة إطفاء روسية من طراز "بي-200"، في تركيا أثناء مشاركتها في إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش، ومصرع جميع طاقمها.
وطبقًا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم السبت، أن الطائرة الإطفاء تحطمت أثناء إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش.
وقالت إدارة الغابات الوطنية إن الطائرة من طراز "بي-200"، استأجرتها تركيا من ، وأنها تحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية تركية إنه لم ينج أحد من أفراد طاقم الطائرة، الذي يتكون من 8 أفراد، هم 6 روس ومواطنان تركيان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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