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وكيل صحة قنا يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج

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تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، منظومة العمل بمركز التطعيم الخاصة بلقاح كورونا للمسافرين بمكتب صحة نجع حمادي، والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج.

وكيل صحة قنا يتابع تلقى التطعيم للمسافرين

أوضح «تاوضروس» أن مركز اللقاح يقوم بالتأكد من بيانات المواطنين على السيستم، استعدادًا لتلقيهم اللقاح، ثم يقوم الفريق الطبي بالاطمئنان على الصحة العامة للمواطن يعقبه إعطاء اللقاح ثم تسليمه الشهادة المعتمدة عقب دفعه الرسوم المقررة.

وكيل صحة قنا يتابع تلقى التطعيم للمسافرين
وكيل صحة قنا يتابع تلقى التطعيم للمسافرين

المصرى اليوم

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