ضمن حياة كريمة.. أنشطة ثقافية وفنية ومسرح متنقل في القرى الأكثر احتياجا بقنا

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نظم فرع قنا الثقافي، قافلة المسرح المتنقل بعدد من القرى، الأكثر احتياجا، لنشر المعرفة والتوعية لأهالى القرى، بالإضافة إلى تنفيذ 15 ندوة توعوية وورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب صعيد مصر بمشاركة 200 محاضر ومدرب بإجمالي عدد المستفيدين 51 ألف من أبناء محافظة قنا، كما قدم 12 ندوة خاصة بالتمكين الثقافي لذوى الاحتياجات الخاصة والهمم.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالدور الفعال الذي تقوم به قصور الثقافة وفعالياته المتنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المختلفة ،والتى تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمحتوى الثقافي إلى أبناء المحافظة، موجها بضرورة تنفيذ المزيد من تلك الفاعليات التي تجوب أرجاء المحافظة لتنمية الوعى الثقافى ورفع مستوى الإبداع الفنى وتشجيعه لدى الأجيال القادمة.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأضاف أن الفرع مهتم بالأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والفني، وإكتشاف الموهوبين والمبدعين على مستوي محافظة قنا، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية التفاعلية ( أون لاين ) خلال الفترة الماضية منها 77 ندوة ثقافية متنوعة خاصه بالأطفال والكبار والشباب، و15 ندوة ثقافية أدبية وتوعوية، وعدد 28 ورشة فنون تشكيلية خاصة بالأطفال والشباب، بالإضافة لإقامة 17 أمسية شعرية وأدبية، كما تم تنفيذ 14 عرض فني لفرق قصر ثقافة قنا الفنية من فنون شعبية، وموسيقي عربية، وإنشاد ديني، وكورال أطفال.