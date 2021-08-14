استمرار إقبال المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا في المنيا
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واصل مواطنين في المنيا، الإقبال على مراكز تلقي لقاح كورونا المستجد، داخل 16 مركزًا للتطعيم، و40 فريق متحرك من مديرية الصحة للاماكن العامة والخدمية والتي تستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يوميًا.
ونظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على المراكز الصحية المخصصة للمسافرين على الفور كلف المحافظ نائبه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتم تنظيم المترددين على المراكز والانتهاء من تطعيم كافة المتواجدين بالمراكز خاصةً المسافرين. حيث حرص نائب المحافظ بتوجيهات من المحافظ على التواجد بالمركز لحين اعطاء جميع المواطنين اللقاح وذلك حتي الساعات الأولي من فجر اليوم.
وناشد محافظ المنيا، اللواء اسامة القاضي، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو:
https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
وكان، محافظ المنيا، قد أعلن عن استأنف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة.