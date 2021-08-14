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استمرار إقبال المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا في المنيا

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واصل مواطنين في المنيا، الإقبال على مراكز تلقي لقاح كورونا المستجد، داخل 16 مركزًا للتطعيم، و40 فريق متحرك من مديرية الصحة للاماكن العامة والخدمية والتي تستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يوميًا.

ونظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على المراكز الصحية المخصصة للمسافرين على الفور كلف المحافظ نائبه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتم تنظيم المترددين على المراكز والانتهاء من تطعيم كافة المتواجدين بالمراكز خاصةً المسافرين. حيث حرص نائب المحافظ بتوجيهات من المحافظ على التواجد بالمركز لحين اعطاء جميع المواطنين اللقاح وذلك حتي الساعات الأولي من فجر اليوم.

وناشد محافظ المنيا، اللواء اسامة القاضي، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو:

https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وكان، محافظ المنيا، قد أعلن عن استأنف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة.

مراكز التحصين من وباء كورونا في المنيا
مراكز التحصين من وباء كورونا في المنيا
مراكز التحصين من وباء كورونا في المنيا

المصرى اليوم

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