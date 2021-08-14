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«الداخلية» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

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«الداخلية» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية «الداخلية» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، السبت، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

المصرى اليوم

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