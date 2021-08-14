تصنيع فلاتر هواء مضادة للميكروبات باستخدام تكنولوجيا «النانو» بالجامعة اليابانية

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نجح‏ فريق بحثى في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، في تصميم وتصنيع نموذج فلتر هواء مبتكر مصنوع من مواد طبيعية وصديقة للبيئة محمل بمواد آمنة بيئيا وصحيا لها قدرة على تنقية الهواء من الكائنات الدقيقة، خاصة البكتريا والفيروسات كما أنها تكون قابلة للدمج مع وحدة المكيف الداخلية باستخدام تقنيات حديثة.

قال الدكتور حسن شكرى الباحث الرئيسى بالمشروع، إن هذه الفلاتر يتكون من بوليمرات طبيعية أو شبه طبيعية والتي تتميز بكونها آمنة بيئيا وصحيا، يتم تحميل بعض المتراكبات على هذه الأنسجة أثناء عملية التحضير، وهذه المتراكبات الحيوية النانوية تقوم بامتصاص العوالق والميكروبات الموجودة بالهواء والتخلص من الفيروسات الممتصة على سطحة، حيث تتميز هذه المواد بقدرتها العالية على تنقية الهواء الملوث بالعوالق والفيروسات نتيجة مساحة سطحها العالية.

وأضاف أن هذا المشروع يعتبر ثمرة شراكة علمية وصناعية بين الجامعة المصرية اليابانية وأكاديمية البحث العلمي وشركة العربي جروب (الشريك الصناعي) ويدعم المشروع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لربط الصناعة بالبحث العلمي.