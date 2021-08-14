غرف عمليات المنطقة الأزهرية بالمنيا : لا شكاوي بلجان امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

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بدأت بمنطقة المنيا الأزهرية، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لصفوف نقل مراحل التعليم الثلاث «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية» بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني لشهادتي التعليم «الابتدائي، الإعدادي» وذلك في هدوء وانضباط تامين بمختلف اللجان ووسط إجراءات صحية وأمنية، مشددة حفاظاً على سلامة الطلاب والمنظومة الامتحانية من عدوى وباء كورونا المستجد .

وأثنى فضيلة الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي، بوضوح أسئلة الامتحانات ومراعاتها معايير ومواصفات الورقة الامتحانية وخلوها من أي صعوبات فضلاً عن ملائمتها لمستويات جميع الطلاب على حدٍ سواء .

وفي ذات السياق أكد الوكيل الثقافي للمنطقة محسن خالد حسن، بأنه تتم المتابعة الدورية الجادة لكافة اللجان لتذليل العقبات أمام اللجان والخروج الأمثل بأعمال امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة بر الآمان .

وحول بدء امتحانات الدور الثاني، أكد الأستاذ على حسن، مدير الامتحانات بمرور أعمال اليوم الأول لصفوف النقل بمختلف المراحل بر الآمان وذلك بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني لشهادتي التعليم «الابتدائي، الإعدادي» حيث لم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمنطقة أي تجاوزات أو اختراق لأعمال اللجان بمختلف الإدارات.

علاوةً على خلو تقارير المتابعة الداخلية من أي شكاوى على أسئلة الامتحانات أو رصد ما قد يعكر صفو اللجان بجميع الإدارات