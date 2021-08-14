رئيس «التنفيذ والصيانة بغرب الدلتا» تتفقد مشروع ترميم «قايتباى» (صور)

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أجرت المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، جولة ميدانية، السبت، لتفقد أعمال مشروع حماية قلعة قايتباي والصخرة الأم، والوقوف على معدلات التنفيذ الجارية للمشروع، خاصة بعدما تعدت نسب التنفيذ 90%.

وجاءت الزيارة الميدانية في إطار خطة الهيئة لمتابعة تنفيذ الأعمال للمشروعات الجارية في الإسكندرية، وفي ضوء توجيهات المهندس اشرف حبيشى رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتنفذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مشروع حماية وترميم ودرء خطورة للقلعة بتكلفة 267 مليون جنيه، فيما انتهت الشركة المنفذة من حوالى 90% من جملة الأعمال حتى الآن.

ويضم مشروع الحماية 5 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار، ولسان حجرى بطول 30 متراً، ورصيف بحري بطول 100 متر، وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملي تتم الاستفادة منه في موسم الصيف، حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة ويأخذ شكلًا دورانيًا حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب حتى الشمال، ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية، وهو لسان حماية وسياحي في نفس الوقت.

رئيس "التنفيذ والصيانة بغرب الدلتا" تتفقد مشروع ترميم "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

رئيس "التنفيذ والصيانة بغرب الدلتا" تتفقد مشروع ترميم "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

رئيس "التنفيذ والصيانة بغرب الدلتا" تتفقد مشروع ترميم "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

رئيس "التنفيذ والصيانة بغرب الدلتا" تتفقد مشروع ترميم "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)