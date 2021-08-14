سحب كراسات شقق الإسكان لجميع المواطنين «الأحد» بما فيهم ذوي الهمم

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أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدأ طرح كراسات شروط شقق محدودي ومتوسطي الدخل، الأحد الموافق 15‐8- 2020، وستطرح كراسات شروط شقق محدودي ومتوسطي الدخل، لجميع المواطنين بما فيهم ذوي الهمم، يأتي ذلك بعد أن تم تخصيص الأسبوع الماضي لذوي الهمم فقط.

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم طرح المرحلة الأولى منها بالإعلان الرابع عشر بعدد 125 ألف وحدة سكنية، منها 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.

مبادرة التمويل العقاري «سكن لكل المصريين2»

هذا ويستمر الطرح والحجز بالإعلان الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل، وهو يأتي في إطار تنفيذ مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%..

شقق الإسكان

حيث بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز في أول المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وبدأ الحجز اعتبارًا من الأحد الماضي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، يكون الحجز متاحًا لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، علمًا بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

ومن ضمن المشروعات المتاحة للحجز، شقق الإسكان المتوسط والإسكان الأكثر تميزًا، وجاءت الأسعار ومقدم الحجز والأقساط الشهرية وفقًا لجداول كراسة الشروط على النحو التالي:

مبادرة التمويل العقاري المناطق والأماكن:

شقق الإسكان المتوسط تتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، وبورفؤاد)، وتتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد فقط الموجودة في تلك المحافظات المطروح بها الشقق.

مبادرة التمويل العقاري «سكن لكل المصريين2»

«سكن لكل المصريين2» المساحات والأسعار

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة:

الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه.

الوحدة الـ110 أمتار بسعر 503 آلاف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألفًا للوحدات المتكررة.

والمساحة الـ120 مترًا بـ546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه، لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

نظم السداد مبادرة التمويل العقاري:

تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط:

الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة.

والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويًا.

ووفقا للنظام الأول يكون الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر، والتى وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيهًا.

أما الشقة الـ120 مترًا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيهًا شهريًا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.

أما النظام الثاني الخاص بالسداد، فهو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضًا بفائدة 3%، لكن القسط الشهري سيتم زيادته 7% سنويا، حيث يصل قسط الوحدة:

الـ100 متر لـ511 جنيهًا.

والوحدة الـ110 أمتار لـ546 جنيهًا إلى 563 جنيهًا.

والوحدة الـ120 مترًا بين 611 جنيهًا، و593 جنيهًا.

هذه الأقساط تشهد زيادة سنوية 7% طوال فترة التمويل والتى تصل لـ30 سنة.

مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021

وتتواجد شقق الإسكان الاكثر تميزًا في 3 محافظات:

مدينة بدر:

مقدم الحجز في مدينة بدر 55 ألف جنيه، ومساحة الوحدات 120 مترًا، حيث سجلت سعر الوحدة:

الدور الأرضي 700 ألف.

الأخير 750 ألفًا.

والمتكرر 800 ألف جنيه.

كما يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 19 ألفًا و200 جنيه.

وبعد سداد مقدم الحجز والدفعات ربع السنوية، يكون المبلغ المتبقي من ثمن وحدة:

الدور الأرضي الـ120 مترًا، 490 ألف جنيه بقسط ثابت لمدة 30 سنة بـ2066 جنيهًا.

الأدوار المتكررة والأخيرة من 2213 جنيهًا إلى 2361 جنيهًا.

بورفؤاد:

في مدينة بورفؤاد وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وسجلت:

الوحدة 110 أمتار، 900 ألف جنيه.

والوحدة الـ116 مترًا، 950 ألف جنيه.

كما تراوح مقدم الحجز من 22 إلى 23 ألف جنيه، كما تراوح القسط الشهري الثابت لمدة 30 سنة بين 2509 جنيهات إلى 2804 جنيهات شهريًا.

الغردقة:

في مدينة الغردقة تعددت المساحات والأسعار، فوصل سعر الوحدة:

الـ103 أمتار في الدور الأرضي لـ480 ألفًا.

والـ110 أمتار لـ530 ألفًا في الدور الأخير، و580 ألفًا في الدور المتكرر.

والـ119 مترًا سجلت 625 ألفًا في الدور المتكرر، و570 ألفًا في الدور الأخير.

فيما وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وتراوحت الدفعات ربع السنوية من 10 إلى 14 ألف جنيه.

وتراوح القسط الشهري من 1417 جنيهًا إلى 1682 جنيهًا حسب مساحة الوحدة.

مبادرة التمويل العقاري

وبدأ الحجز اعتبارًا من:

الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط).

واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة).

علمًا بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــا

للمزيد تابع : بقسط شهري يبدأ من 511 جنية يمكنك الحصول على وحدة سكنية 100م ضمن مبادرة التمويل العقارى (سكن لكل المصريين 2 )