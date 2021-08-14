أخبار عاجلة

أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع -
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
رئيس الزمالك يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو) -
أحمد أبو مسلم: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري العام -
فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري -
جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة -
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه -
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة -
"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إسرائيل: قلقون من تقارب الجزائر وإيران

Print
إسرائيل: قلقون من تقارب الجزائر وإيران إسرائيل: قلقون من تقارب الجزائر وإيران

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن القلق من التقارب بين إيران والجزائر، مهاجما الأخيرة لدورها في «شن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس في ختام زيارته للمغرب، بحسب موقع «هسبريس» المغربي.

وقال لابيد إنه بحث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة موضوع الصحراء المغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو، إضافة إلى القضايا التي تهم البلدين.

وأضاف: «نتشارك بعض القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب».

والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون عليه منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وترتبط الجزائر وإيران بعلاقات اقتصادية وصناعية، وكلا البلدين عضو في منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك». ووقع البلدان في 2015 خمس اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وسبق للجزائر أن لعبت دورًا فاعلًا في أحداث إيرانية فارقة، كوضع حد للأزمة الحدودية الإيرانية العراقية، وكذا أزمة الرهائن الأمريكيين في السفارة بطهران.

كان ذلك قبل أن تقطع العلاقات خلال ما يعرف بالعشرية السوداء في الجزائر، حيث اتهمت الجزائر طهران بدعم الجبهة الإسلامية للإنقاذ حينها، لتعود العلاقات إلى سابق عهدها في بداية عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي زار إيران.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن المغرب يمكن «أن يلعب دورا محوريا في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي»، مثنيا على مكانة المملكة بقيادة عاهل المغرب الملك محمد السادس في المجتمع الدولي.

وكان لابيد قد وصل إلى الرياط الأربعاء الماضي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها بعد استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي.

وخلال الزيارة، افتتح لابيد في العاصمة المغربية الرباط، ممثلية دبلوماسية لبلاده هي عبارة عن مكتب اتصال، تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في ديسمبر الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي

حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي

ايفون 13 .. مواصفات الهاتف الجديد المذهلة من أبل

ايفون 13 .. مواصفات الهاتف الجديد المذهلة من أبل

باتشكو عن تتويج الزمالك : «كنت سببًا من الأسباب»

باتشكو عن تتويج الزمالك : «كنت سببًا من الأسباب»

كاتب: المرأة ليست سلعة ولا يجب اختيار الزوج لأنه غني فقط

كاتب: المرأة ليست سلعة ولا يجب اختيار الزوج لأنه غني فقط