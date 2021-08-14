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ترحب بإطلاق مفاوضات بين والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك

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روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك ترحب بإطلاق مفاوضات بين والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك

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رحبت الخارجية الروسية بإطلاق مفاوضات بين والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك.

وأعربت الخارجية عن استعدادها للإسهام في إنجاح هذا الحوار.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم السبت تعليقا على المفاوضات التي انطلقت أمس بين الحكومة و«المنصة الموحدة» المعارضة الفنزويليتين: «نحن على قناعة بأن الفنزويليين وحدهم قادرون على حل المشاكل التي يواجهها بلدهم بأنفسهم ودون أي تدخل تخريبي من الخارج.

وأعلنت الخارجية استعداد موسكو لـ«تقديم الدعم اللازم إلى عملية الحوار تلبية لطلبات الطرفين والوسطاء النرويجيين».

وكانت قد أعلنت دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينما تدعم أمريكا رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو.

المصرى اليوم

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