تأجيل أولى جلسات محاكمة مستريح «المياة الغازية» بنها

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قررت محكمة جنح قسم ثان بنها، تأجيل أولى جلسات محاكمة مستريح بنها، والتي عُقدت اليوم السبت، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.

كان قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية قرر في وقت سابق حبس مستريح «المياه الغازية والعصائر» ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات الذي تم إلقاء القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية بعد إستيلاءه على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان بنها بورود بلاغا من «أ.ا.م» وأخرى بتضررهم من المتهم «أ.ع.م» لإستيلاءه على مبالغ ماليه تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وتوصلت التحريات أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها.

المتهم قام بالنصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالى المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر وحرروا ضده محاضر نصب وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات القى القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة.