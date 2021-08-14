بعد إصابتها بكورونا.. ياسمين الخطيب تُطالب «معازيم فرحها» بالعزل المنزلي

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أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع فقط من احتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني.

طلبت ياسمين من المشاركين في حفل زفافها «المعازيم»، التأكد من سلامة حالتهم الصحية أو العزل المؤقت، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، قائلة: «إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعًا بخير».

أثارت ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا وتصدرت«تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عقد قرانها الذي أقامته بأحد فنادق القاهرة، وذلك لأنها اختارت أن تعقد قرانها على أيدي مأذونة وذلك غير معتاد ومنتشر في المجتمع المصري، بالإضافة إلى سؤالها عند ترديدها عبارات الزواج عن سبب اختيار المأذونة لمذهب أبي حنيفة النعمان دونًا عن باقي المذاهب الثلاثة الأخرى، لتجيبها المأذونة بأن تلك هي الصيغة المعتمدة الموثقة للزواج وفقًا للقانون المصري.