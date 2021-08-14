"التعليم" تبدأ غدًا استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية

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للبكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب والصيدلة وغيرهما

تبدأ وزارة التعليم يوم غد الأحد 7/ 1/ 1443هـ، استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض؛ وذلك على الرابط الموحد: https://ksp.moe.gov.sa.

وحددت وزارة التعليم تخصصات ذات أولوية، منها طب الطوارئ، والعناية المركزة، والتخدير، والطب والعلاج النفسي، وكذلك تمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والرأس والعنق، وجراحة التجميل والعظام، إضافة إلى طب الأسرة، والأمراض الجلدية وجراحة العيون، إلى جانب التخصصات النوعية في العلوم الطبية التطبيقية، التي تتضمن طب القدم والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والعلاج التنفسي أو الوظيفي، وتقنية أو تروية القلب، والطب النووي.

وأكدت الوزارة ضرورة توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين؛ ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقًا طبيًّا، وحاصلًا على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، ولديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدان من الجهة المصدرة لهما، بالإضافة إلى معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته.

ووضعت الوزارة شروطًا خاصة، كالحصول على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية والإنجليزية، واختبار (IELTS) أو (TOEFL IBT)، والحصول على قبول مباشر، ومن الممكن أن يكون القبول في الزمالة والتخصص الدقيق في أمريكا بعد اجتياز USMLE1 مع قبول في Observership أو زمالة بحثية لا تزيد مدتها على 6 أشهر، إضافة إلى شهادة الاختصاص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمبتعثين للتخصص الدقيق، وأن يكون التخصص المقبول فيه مطابقًا لتخصصه السابق، أو امتدادًا له بموجب إفادة من الهيئة مع مصادقة القبول من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.