بسبب أغنية « لو هتسيب» .. وصلة غزل بين حماقي وإليسا

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بعدما طرح الفنان محمد حماقى ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني»، التي تحمل اسم «لو هتسيب»، أعربت الفنانة إليسا عن إعجابها الشديد بها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ووجهت التهنئة لحماقي على أغنيته قائلة: «مبروك حبيب قلبي أغنيتك الجديدة هي إدماني»، ليرد عليها قائلاً: «شكراً حياتي، أنتِ إدماني».

حماقي و إليسا

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية، وأشاد بها الجمهور وحققت أكثر من مليون مشاهده في أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات.. وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها.. ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها قفلناها.. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي.. متتعبنيش كأنك ناوي على موتي.. وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب.. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي.. متتعبنيش كأنك ناوي على موتي.. وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب.. عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين.. أخلي بالي من نفسي وليه يعني.. وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني طب اقنعني.. عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين.. أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك.. علشان ملهاش حبيب تاني دا أنا هعاني».

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ويعد الألبوم أول انتاج لشركة Ki records التي بدأت انتاجاتها بالتعاون مع محمد حماقي.