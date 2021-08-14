أخبار عاجلة

أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع -
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
رئيس الزمالك يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو) -
أحمد أبو مسلم: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري العام -
فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري -
جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة -
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه -
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة -
"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة بوركينية تعرب عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون مع في مكافحة الفكر المتطرف

Print
وزيرة بوركينية تعرب عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون مع مصر في مكافحة الفكر المتطرف وزيرة بوركينية تعرب عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون مع في مكافحة الفكر المتطرف

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير في واجادوجو، بـ Clarisse MERIDOL OUOBA الوزيرة المنتدبة للتكامل الأفريقي والبوركينيين في الخارج، حيث تناول اللقاء التطور الملموس في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديّن وتبادل دعم الترشيحات في المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك توفير التدريب اللازم للكوادر البوركينية المختلفة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وما تقوم به من دور نشط في هذا الإطار.

وناقش السفير المصري أطر التعاون الفني المُثمر في المجالين الصحي والزراعي والمنح الدراسية المُقدمة من الجانب المصري، كما تم التطرق لأهمية التناول المشترك لموضوعات الهجرة غير الشرعية وآثارها والتي تحتل مرتبة هامة لدى الجانب البوركيني.

وعبرت الوزيرة البوركينية عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون مع مصر في العديد من المجالات بما في ذلك مكافحة الفكر المتطرف.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي

رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي