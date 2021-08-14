محافظ بورسعيد يستقبل رياضيي نادي الحرية المشاركين بالدورة البارالمبية بطوكيو

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رياضيى نادى الحرية البورسعيدى للمعاقين أعضاء البعثة المصرية المشاركة بالدورة البارالمبية بطوكيو والتى ستغادر القاهرة يوم 20 أغسطس الجاري.

واشاد محافظ بورسعيد بانجازات الرياضيين متحدى الإعاقة بالحرية خلال الدورات البارالمبية والبطولات الدولية الماضية مشيرا لامنيات المصريين جميعا فى إحراز البعثة البارالمبية للميداليات المأموله بالدورة المقبلة.

وأضاف بأننا جميعا ننتظر ابطالنا وهم عائدين إلى بورسعيد رافعين اسم مصر والمحافظة عاليا بعد تتويجهم بالمراكز الأولى مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تجهيز اتوبيس خاص لأبطال نادي الحرية متحدي الاعاقة.