أخبار عاجلة

أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع -
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
رئيس الزمالك يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو) -
أحمد أبو مسلم: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري العام -
فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري -
جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة -
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه -
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة -
"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يستقبل رياضيي نادي الحرية المشاركين بالدورة البارالمبية بطوكيو

Print
محافظ بورسعيد يستقبل رياضيي نادي الحرية المشاركين بالدورة البارالمبية بطوكيو محافظ بورسعيد يستقبل رياضيي نادي الحرية المشاركين بالدورة البارالمبية بطوكيو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رياضيى نادى الحرية البورسعيدى للمعاقين أعضاء البعثة المصرية المشاركة بالدورة البارالمبية بطوكيو والتى ستغادر القاهرة يوم 20 أغسطس الجاري.

واشاد محافظ بورسعيد بانجازات الرياضيين متحدى الإعاقة بالحرية خلال الدورات البارالمبية والبطولات الدولية الماضية مشيرا لامنيات المصريين جميعا فى إحراز البعثة البارالمبية للميداليات المأموله بالدورة المقبلة.

وأضاف بأننا جميعا ننتظر ابطالنا وهم عائدين إلى بورسعيد رافعين اسم والمحافظة عاليا بعد تتويجهم بالمراكز الأولى مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تجهيز اتوبيس خاص لأبطال نادي الحرية متحدي الاعاقة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي

رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي