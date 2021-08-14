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رجل يقتحم شقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت.. هل تعرضت للأذى؟

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رجل يقتحم شقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت.. هل تعرضت للأذى؟ رجل يقتحم شقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت.. هل تعرضت للأذى؟

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ألقي القبض، يوم أمس الجمعة، على رجل اقتحم شقة المغنية تايلور سويفت، بعد أن أعلن حبه لها لسنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت شرطة مدينة نيويورك، إنه تم القبض على المتهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير داخل مبنى سكني، بحسب ما ذكر موقع «nbcnewyork».

وقالت الشرطة إن ضابط الأمن أبلغ عن اكتشاف رجل داخل المبنى الذي تعيش فيه تايلور. عندما وصلت الشرطة، تم العثور على الرجل، باتريك نيسن، داخل الشقة دون إذن.

ووجهت لنيسن البالغ من العمر 28 عامًا تهمة التعدي الجنائي من الدرجة الثانية.

وهذه ليست المرة الاولى التي يقتحم فيها رجل شقة سويفت فقد سبق واعتقلت الشرطة أحد الأشخاص يدعى هانكس جونسون (52 عامًا)، بعد تلقي بلاغ، من متصل بخط الطوارئ، بأن الرجل موجود داخل الشقة بدون إذن. وأضافت الشرطة أن اتهاما جنائيا بانتهاك حرمة منزل وُجّه إلى جونسون، وأن الأخير أُطلق سراحه بدون كفالة.

وقالت سويفت، في وقت سابق، إنها بدأت تحمل ضمادات، من النوع الذي يحمله الجنود في ساحات القتال، طوال الوقت، تحسبًا لوقوع هجوم عليها.

المصرى اليوم

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