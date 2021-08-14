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بالمغامرات والطيور النادرة.. "سما أبها" تفتح أبوابها لزوار "صيف "

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الفعالية تقام في حديقة تتربّع على منطقة جبلية بمساحة ١٤٤ ألف متر مربع

بالمغامرات والطيور النادرة..

تواصل فعالية "سما أبها" أنشطتها الترفيهية ضمن برنامج "صيف "الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١؛ حيث تحتضن كرنفالًا مليئًا بعالم المغامرات، بالإضافة إلى "عالم ريو للطيور النادرة والحيوانات الأليفة".

وتقام الفعالية في حديقة "سما أبها" التي تتربّع على منطقة جبلية بمساحة ١٤٤ ألف متر مربع، وسط مسطحات خضراء وحدائق وممرات ومرافق وخدمات متكاملة، وتحتضن منطقة "عالم المغامرات" في أجواء تستمتع فيها العائلة بالمنطقة التفاعلية والكرنفال والسوق الثقافي الشعبي مع جلسات جبلية وإضاءات تزين المكان، بالإضافة لعربات الطعام والفعاليات والأنشطة الممتعة، كما تضم الفعالية عالم "ريو" للطيور النادرة والحيوانات الأليفة بحلّته الجديدة ومناظره الخلّابة ومناطق الجلوس الرائعة وسط الحدائق وحول البحيرة؛ لمشاهدة الطيور والحيوانات البرية والبحرية الأليفة.

وبإمكان السياح والزوار الاطلاع على المزيد من المعلومات حول فعالية "سما أبها" عبر منصة "روح السعودية" "visitsaudi.com"، كما يمكن الاختيار بين عدد كبير من الباقات المتنوعة وحجز وشراء التذاكر بكل يسر وسهولة.

وتفتح الفعالية أبوابها لكل الفئات العمرية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى 11 مساءً، مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم على ١٢ عامًا، مع تطبيق كافة الاحترازات الصحية بلبس الكمامة والالتزام بالمسافة الآمنة للتباعد في كل المواقع والأوقات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، في ١١ وجهة سياحية، تقدم ما يزيد على ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضمّ أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيق ومتنوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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