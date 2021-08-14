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‫"أرض السعادة" في الباحة تستقبل زوار "صيف "

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سيكونون على موعد مع المغامرات والحلوى والعروض الشيقة

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يحتضن منتزه الأمير حسام بالباحة، فعالية "أرض السعادة" ضمن برامج صيف الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتشمل فعالية "أرض السعادة" مجموعة من تحديات المغامرة والألعاب المتنوعة والتناغم مع الطبيعة، عبر تجربة المناحل والعسل والعديد من العروض المسرحية والترفيهية والموسيقية، بالإضافة إلى منطقة التسوق وعربات الطعام، كما تحتضن الفعالية منطقة "أرض الحلوى" ليستمتع من خلالها الأطفال وجميع أفراد العائلة بتشكيلة واسعة من الحلوى والكعك والآيسكريم؛ وغيرها الكثير.

ويمكن للسياح والزوار الراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل؛ زيارة منصة (روح السعودية) "visitsaudi.com"، وحجز وشراء تذاكر دخول فعالية "أرض السعادة" وفعالية "أرض الحلوى"، بكل يسر وسهولة.. علمًا بأن الفعالية تفتح أبوابها لجميع الفئات العمرية من الساعة الرابعة مساء وحتى منتصف الليل، مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم على ١٢ عامًا، بالإضافة لتطبيق كل الاحترازات الصحية بلبس الكمامة والالتزام بالمسافة الآمنة للتباعد في كل المواقع والأوقات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، في ١١ وجهة سياحية، تقدم ما يزيد على ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص.

وانطلق في مطلع شهر أغسطس، مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيق ومتنوع.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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