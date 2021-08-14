إيران تغلق المؤسسات الحكومية والمحال التجارية 5 أيام لمواجهة كورونا

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أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من مطلع الأسبوع لمدة 5 أيام بهدف السيطرة على تفشي كورونا.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على رضا رئيسي،، أنه سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، مع إلغاء التأشيرات الصادرة.

وشدد رئيسي على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مشيرا إلى منع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 203 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.