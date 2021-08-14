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طارق شوقي : نطبق أعلي معايير الجودة في مراجعة نتيجة الثانوية العامة

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طارق شوقي : نطبق أعلي معايير الجودة في مراجعة نتيجة الثانوية العامة طارق شوقي : نطبق أعلي معايير الجودة في مراجعة نتيجة الثانوية العامة

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نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،ماتم نشره أن نسبة النجاح العامة بنتيجة الثانوية العامة بلغت 81.2% .

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: للاسف الشديد، وبالرغم من كل ما نحذر منه، يظل الكثيرون من الناس يواصلون الإدعاءات بمعرفة نتائج الثانوية العامة وأقول لكم أن كل هذا «غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له» سواء كان على السوشيال ميديا أو صفحات بعض الجرائد المعروفة (للاسف الشديد).

وتابع قائلاً: لا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا كما قلنا سابقا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نعمل حالياً على تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

ويتم حاليا مراجعة نتائج الطلاب والطالبات بكل دقة وتحديد الأوائل بكل شعبة وبكل محافظة وفقا لمعايير جديدة كلياً.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة خلال ٧٢ ساعة المقبلة بدءا من الاثنين ١٦ أغسطس وحتي الأربعاء ١٨ أغسطس وفقا لانتهاء عمليات المراجعة الإلكترونية للنتيجة.

المصرى اليوم

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