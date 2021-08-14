«الإسكان»: 111 مليار جنيه حجم ما تم انفاقه علي مشروعات شرق القاهرة خلال 7 سنوات

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجمالى ما تم إنفاقه بالمدن الجديدة شرق القاهرة منذ عام 2014 وحتى الآن، 111 مليار جنيه، (62 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية – 6.5 مليار جنيه فى قطاع الخدمات، لإنشاء 618 مبنى خدمياً – 18.5 مليار جنيه فى قطاع الطرق – 24.3 مليار جنيه فى قطاع المرافق)، منها 97 مليار جنيه تم إنفاقها على المدن الجديدة (الأجيال السابقة – 6 مدن)، وهذه التكلفة غير متضمنة الانفاق علي العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق المُنفذة من الهيئة الهندسية، موضحاً أننا سنفتتح اليوم مشروعات الإسكان بقطـــاع شـــرق القاهـــرة، بمدن (بدر – 15 مايو – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة)، بإجمالي 67 ألف وحدة بمشروع سكن كل المصريين (اجتماعي – سكن مصر – دار مصر – جنة).

وأكد الوزير، أننا لا نبنى وحدات سكنية فقط، بل ننشىء مجتمعات متكاملة الخدمات، فلو نظرنا إلى مبلغ الـ111 مليار جنيه، نجد أن نحو 45 % منه تم صرفه على قطاعات الخدمات والمرافق والطرق، من أجل تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتوفير مكان لائق للإقامة والسكن، ففي مدينة بدر، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 22.5 مليار جنيه (13 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 72 ألف وحدة سكنية – مليار جنيه فى قطاع الخدمات – 2 مليار جنيه فى قطاع الطرق – 6.5 مليار جنيه فى قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الأولي من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقام بمدينة بدر، لعدد (9024 وحدة سكنية)، والذى يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعدد 4704 وحدات، وكذا المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالحيين السابع والخامس، لعدد(14400 وحدة سكنية)، والمرحلة الأولي من الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي للمدينة، لعدد (3720 وحدة سكنية)، ومشروعـات إسكـان اجتماعـي بمواقع مختلفة تم تسكينها، لعدد (17804 وحدة سكنية)، ومشروعـات إسكان متوسـط بمواقع مختلفة تم تسكينها، لعدد (2928 وحدة سكنية).

وفى مدينة 15 مايو، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 7.8 مليار جنيه (5 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 27.5 ألف وحدة سكنية – 300 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 30 مشروعاً خدمياً – 500 مليون جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 21 مشروعاً بأطوال 143 كم – 2 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 36 مشروع مرافق وبنية أساسية)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ290 (1512 وحده سكنية)، ومشروع دار مصر لعدد (1260 وحده سكنيه).

وفى مدينة القاهرة الجديدة، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 28 مليار جنيه (14 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 50.6 ألف وحدة سكنية – 500 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 23 مبنى خدمياً – 7.5 مليار جنيه فى قطاع الطرق – 6 مليارات جنيه فى قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الاولي من مشروع جنة (1260 وحده سكنيه)، والمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر الاندلس لعدد (1920 وحده سكنية)، ومشروع سكن مصر بشمال طريق السخنة (1488 وحده سكنية).

وفى مدينة العبور الجديدة، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 13 مليار جنيه (12 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 58.4 ألف وحدة سكنية – 200 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 39 مشروعاً خدمياً – 600 مليون جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 140 كم طرق – 200 مليون جنيه فى قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي لعدد (10824وحده سكنيه)، والمرحلة الاولي من مشروع سكن مصر (696 وحده سكنية).