شباب سيوة يرممون بيوت سعودية بطريقة شالى الأثرية

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استقبل العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة مساء أمس بقاعة الاجتماعات العمالة المصرية من أبناء سيوة العائدين من المملكة العربية السعودية والمتخصصة في مجال تشييد وترميم المباني، و أصحاب حرف النجارة، والنحت، والمشغولات اليدوية، وغيرها ،

وقدم لهم كل الشكر والتقدير لجهودهم و تفانيهم في العمل وتمثيل مصر بالخارج خاصةً في مجال الترميم باستخدام المواد من البيئة المحيطة بالمكان على طريقة شالى الأثرية

حيث تمثل قلعة شالي الأثرية بالواحة خير شاهد على ذلك بعد ترميمها والحفاظ على مظهرها الحضاري العريق،

و أكد رئيس مركز ومدينة سيوة في نهاية اللقاء على استعداد رئاسة المركز التام في الاستماع إلى أية مقترحات و تقديم كل الدعم والمساندة للجميع متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تشجيع أصحاب الحرف اليدوية، و الشباب وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم.