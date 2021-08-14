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انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

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انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

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انطلقت السبت، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث أدى (53018) طالب وطالبة الامتحانات في (436) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (8) مواد امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، أنه تم التواصل من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني لهذا العام يبلغ (436) لجنة امتحانية، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (212538) طالب وطالبة.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، بينما تنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الخميس الموافق 26/8/2021، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 2/9/2021.

المصرى اليوم

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