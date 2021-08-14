تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت بالكويت 14_08_2021

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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بالكويت 14_08_2021

قبل ان تخرج اليوم من بيتك عليك ان تتعرف على حالة الطقس اليوم السبت بالكويت 14_08_2021 حيث أكدت ادارة الأرصاد الجوية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت ان درجات حرارة اليوم مازالت مرتفعه استمرارا لحالة الطقس المرتفعه منذ بداية الصيف باكثر من معدلاتها عن الاعوام الماضية بالكويت والشرق الأوسط بشكل عام وإليكم التفاصيل :