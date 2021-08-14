تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت بالكويت 14_08_2021

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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بالكويت 14_08_2021
قبل ان تخرج اليوم من بيتك عليك ان تتعرف على حالة الطقس اليوم السبت بالكويت 14_08_2021 حيث أكدت ادارة الأرصاد الجوية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت ان درجات حرارة اليوم مازالت مرتفعه استمرارا لحالة الطقس المرتفعه منذ بداية الصيف باكثر من معدلاتها عن الاعوام الماضية بالكويت والشرق الأوسط بشكل عام وإليكم التفاصيل :
توقعات اليوم
درجة الحرارة العظمى: 49 °ﻡ
نهارًا
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم/ساعة .
درجات الحرارة المتوقعه اليوم بالكويت السبت 14_08_2021
مدينة الكويت 48 37
مطار الكويت 49 36
العبدلي 49 31
الجهراء 50 37
السالمية 45 36
الأحمدي 44 37
جال اللياح 49 33
الوفرة 49 30
السالمي 48 30
مطربة 50 32