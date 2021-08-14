استخراج لوح خشبي اخترق صدر شخص وخرج من جانبه بمستشفى دسوق العام (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إن مستشفى دسوق العام استقبل الجمعة الماضي رجل سقط من مكان مرتفع على جسم خشبي أدى إلى اختراق بالصدر وتهتك بالعضلة الضامة للذراع ونتجت عنه إصابة خطيرة .

وعلى الفور تعامل الفريق المكون من الدكتور محمد عباده أخصائي الجراحه العامة ورئيس قسم الطوارئ والدكتور محمد سالم استشارى التخدير والدكتور محمد نبيل النجار أخصائى الجراحة العامة والدكتور رامز النجار جراحة عامة، وتمريض العمليات والاستقبال.

وتم إزالة الجسم الغريب واستكشاف الجرح وخرج المريض من العمليات في وضع مستقر حيث تم إصلاح العضلة وإزالة باقى الملوثات والحالة الآن محجوزة بقسم الجراحة تحت الملاحظة والعلاج .

إصابة مواطن في دسوق