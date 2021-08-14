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وكيل صحة الشرقية يترأس لجان اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس الثانوية للتمريض

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وكيل صحة الشرقية يترأس لجان اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس الثانوية للتمريض وكيل صحة الشرقية يترأس لجان اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس الثانوية للتمريض

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدد من لجان اختبارات كشف الهيئة والقدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمحافظة الشرقية، وقام بطرح العديد من الأسئلة النقاشية العامة والعلمية للطلاب والطالبات، وأسئلة للقدرات الذهنية، وذلك يحضور مديرة إدارة التدريب بالمديرية، واللجنة المشكلة لاختبار المتقدمين.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اختبارات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض، بمدرسة كفر محمد حسين الإبتدائية بالزقازيق، والتي تشمل اختبارات اللغة الانجليزية، والحاسب الآلي، والاملاء، واختبارات كشف الهيئة والقدرات.

المصرى اليوم

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