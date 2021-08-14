قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين التي تسافر غدا الأحد إلى الجونة استعدادا لمواجهة فريق نادي الجونة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في السابعة من مساء الاثنين على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة في إطار مباريات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي

وتطير بعثة بيراميدز ظهر الأحد من مطار القاهرة في طريقها إلى مطار الغردقة ومنه إلى مدينة الجونة، على أن يخوض الفريق تدريبه الأخير بالجولة في الخامسة والنصف مساء استعدادا للمباراة الهامة.