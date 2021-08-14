أخبار عاجلة

جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة -
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه -
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة -
"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية" -
الهلال يعلن إعارة " الطريس " للفيحاء.. والمدرب يمنح " الفرج" راحة -
عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة بنها

Print
اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة بنها اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها، اجتياز ٢٠٠٠ متدرب، دورة أساسيات التحول الرقمي، والتى نظمتها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال بيان صحفي السبت، إن الدورة تأتي في إطار استراتيجية جامعة بنها للتحول الرقمي وبناء قدرات اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت مقرين للتدريب بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ووحدة الحاسب الآلي بكلية التجارة.

وأشار الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الدورة اجتازها 2000 متدرب، منهم 196 معيد، و 190 مدرس مساعد، و23 مدرس، و11 أستاذ مساعد، و42 ادارى، و1538 طالب دراسات عليا، مشيرا إلى أن شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد من متطلبات منح الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها.

وأشار إلى انه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج و تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.

واضاف «الهباق»، أن مدة صلاحية الشهادة تكون (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين ، كما يُشترط لإجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع

أمير رمسيس يطالب محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

رئيس الزمالك يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو)

أحمد أبو مسلم: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري العام

أحمد أبو مسلم: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري العام