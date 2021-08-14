اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة بنها

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أعلنت جامعة بنها، اجتياز ٢٠٠٠ متدرب، دورة أساسيات التحول الرقمي، والتى نظمتها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال بيان صحفي السبت، إن الدورة تأتي في إطار استراتيجية جامعة بنها للتحول الرقمي وبناء قدرات اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت مقرين للتدريب بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ووحدة الحاسب الآلي بكلية التجارة.

وأشار الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الدورة اجتازها 2000 متدرب، منهم 196 معيد، و 190 مدرس مساعد، و23 مدرس، و11 أستاذ مساعد، و42 ادارى، و1538 طالب دراسات عليا، مشيرا إلى أن شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد من متطلبات منح الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها.

وأشار إلى انه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج و تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.

واضاف «الهباق»، أن مدة صلاحية الشهادة تكون (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين ، كما يُشترط لإجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.