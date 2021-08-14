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ضعف مياه الشرب عن 4 مناطق بسبب عطل مفاجئ في شبين القناطر

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ضعف مياه الشرب عن 4 مناطق بسبب عطل مفاجئ في شبين القناطر ضعف مياه الشرب عن 4 مناطق بسبب عطل مفاجئ في شبين القناطر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن ضعف مياه الشرب عن مناطق طحوريا والقلزوم والشيخة سالمة وعرب الحسانية بمركز شبين القناطر اليوم السبت الموافق 14/8/2021 وذلك نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه قطر 400 مم المغذي لتلك المناطق وجارٍ أعمال الإصلاح.

وقامت الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وتشغيل المحطة الإرتوازية خلال فترة ضعف المياه.

وفي السياق قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إنه تم تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمعرفة الشركة بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، وقامت الشركة بتدعيم الأسطول الميكانيكي بشراء 224 معدة وسيارة بإجمالي مبلغ 116.07 مليون جنيه.

مشيرا إلى أن الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد الشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب، خلال الـ7 سنوات الماضية تقدر ب 279.8 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد محطات الرفع والشبكات 228.5 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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