أخبار عاجلة

جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة -
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه -
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة -
"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية" -
الهلال يعلن إعارة " الطريس " للفيحاء.. والمدرب يمنح " الفرج" راحة -
عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب يطالب بسرعة الرد على مطالب المواطنين بأخذ اللقاح: يجب تطعيم أكبر عدد قبل الموجة الرابعة

Print
نائب يطالب بسرعة الرد على مطالب المواطنين بأخذ اللقاح: يجب تطعيم أكبر عدد قبل الموجة الرابعة نائب يطالب بسرعة الرد على مطالب المواطنين بأخذ اللقاح: يجب تطعيم أكبر عدد قبل الموجة الرابعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسرعة الرد على طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح ، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوفير عدد كبير من اللقاحات في الفترة الأخيرة بما يكفي طلبات المواطنين.

وقال «زين الدين» في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن عدد كبير من المواطنين قام بالتسجيل منذ فترة طويلة، بينهم من تجاوز الثلاثة أشهر وحتى الآن لم تصله الرسالة الخاصة بالحصول على اللقاح.

وأضاف أن الأمر في الحصول على اللقاح لم يعد يقف عند أصحاب الأمراض المزمنة فقط، خاصة بعد أن قامت الدولة بتوفير نسبة كبيرة منه، فمن الضروري الإسراع في تلبية كافة المطالب.

ولفت إلى أهمية الاستجابة لعدد كبير من الشباب، خاصة الراغبين في السفر للخارج، وتشترط الدول التي يعلمون بها الحصول على اللقاح.

و تابع «زين الدين»: «لابد من مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين، حرصا على مصالحهم في انتهاء العقود الخاصة بهم في الدول التي يعملون فيها». وقال إنه بالتزامن مع إعلان العديد من الفروع التي يمكن من خلالها الحصول على شهادة اللقاح، لابد من النظر في كافة الطلبات المقدمة وتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد على أنه يجب أيضا الإسراع في منح اللقاح لأكبر فئة ممكنة من الشعب، في ظل الاقتراب من الدخول للموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحا أنه وفقا لآراء الأطباء والمختصين فإن الحصول على اللقاح لنسبة أكبر من المواطنين يقلل فرص الإصابة بالفيروس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية