نائب يطالب بسرعة الرد على مطالب المواطنين بأخذ اللقاح: يجب تطعيم أكبر عدد قبل الموجة الرابعة

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسرعة الرد على طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوفير عدد كبير من اللقاحات في الفترة الأخيرة بما يكفي طلبات المواطنين.

وقال «زين الدين» في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن عدد كبير من المواطنين قام بالتسجيل منذ فترة طويلة، بينهم من تجاوز الثلاثة أشهر وحتى الآن لم تصله الرسالة الخاصة بالحصول على اللقاح.

وأضاف أن الأمر في الحصول على اللقاح لم يعد يقف عند أصحاب الأمراض المزمنة فقط، خاصة بعد أن قامت الدولة بتوفير نسبة كبيرة منه، فمن الضروري الإسراع في تلبية كافة المطالب.

ولفت إلى أهمية الاستجابة لعدد كبير من الشباب، خاصة الراغبين في السفر للخارج، وتشترط الدول التي يعلمون بها الحصول على اللقاح.

و تابع «زين الدين»: «لابد من مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين، حرصا على مصالحهم في انتهاء العقود الخاصة بهم في الدول التي يعملون فيها». وقال إنه بالتزامن مع إعلان العديد من الفروع التي يمكن من خلالها الحصول على شهادة اللقاح، لابد من النظر في كافة الطلبات المقدمة وتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد على أنه يجب أيضا الإسراع في منح اللقاح لأكبر فئة ممكنة من الشعب، في ظل الاقتراب من الدخول للموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحا أنه وفقا لآراء الأطباء والمختصين فإن الحصول على اللقاح لنسبة أكبر من المواطنين يقلل فرص الإصابة بالفيروس.