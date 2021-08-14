أخبار عاجلة

جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة -
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه -
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة -
"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية" -
الهلال يعلن إعارة " الطريس " للفيحاء.. والمدرب يمنح " الفرج" راحة -
عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السفارة الباكستانية في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال أمام الأهرامات (صورة)

Print
السفارة الباكستانية في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال أمام الأهرامات (صورة) السفارة الباكستانية في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال أمام الأهرامات (صورة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت سفارة باكستان في القاهرة بالذكرى الـ 74 لاستقلال البلاد في مقر السفارة وسط الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلا عن إحيائها الذكرى أمام الأهرامات وأبوالهول تعبيرا عن دمدى تقديرهم لدور ومكانة الحضارية والتاريخية، حيث تربط البلدين علاقات وثيقة في مختلف المجالات.

ورفع السفير الباكستاني ساجد بلال، العلم الوطني وتليت بهذه المناسبة رسالتي رئيس الجمهورية عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، جاء ذلك في نائب السفير شاه زار خان، القنصل العام شفكت على والعقيد نافيد أحمد الملحق العسكري الباكستاني، والمستشار الإعلامي محمد فيصل.

وأكد السفير ساجد أهمية ذلك اليوم من خلال تسليط الضوء على العزيمة الثابتة والنضال غير المسبوق والتضحيات التي لا مثيل لها للأجداد من أجل تحقيق وطن مستقل لمسلمي شبه القارة.

وشدد السفير على ضرورة الالتزام الصارم بمبادئ الوحدة والإيمان والانضباط، والسعي من أجل تحويل باكستان وفقًا لرؤية القائد محمد على جناح والعلامة محمد إقبال في حياة الفرد والجماعة. كما هنأ الجالية الباكستانية، التي لم تتمكن من حضور الحدث شخصيًا بسبب قيود كورونا، وشكرهم على مساهمتهم في تنمية باكستان وازدهارها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية

رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي

رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي