السفارة الباكستانية في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال أمام الأهرامات (صورة)

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احتفلت سفارة باكستان في القاهرة بالذكرى الـ 74 لاستقلال البلاد في مقر السفارة وسط الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلا عن إحيائها الذكرى أمام الأهرامات وأبوالهول تعبيرا عن دمدى تقديرهم لدور ومكانة مصر الحضارية والتاريخية، حيث تربط البلدين علاقات وثيقة في مختلف المجالات.

ورفع السفير الباكستاني ساجد بلال، العلم الوطني وتليت بهذه المناسبة رسالتي رئيس الجمهورية عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، جاء ذلك في نائب السفير شاه زار خان، القنصل العام شفكت على والعقيد نافيد أحمد الملحق العسكري الباكستاني، والمستشار الإعلامي محمد فيصل.

وأكد السفير ساجد أهمية ذلك اليوم من خلال تسليط الضوء على العزيمة الثابتة والنضال غير المسبوق والتضحيات التي لا مثيل لها للأجداد من أجل تحقيق وطن مستقل لمسلمي شبه القارة.

وشدد السفير على ضرورة الالتزام الصارم بمبادئ الوحدة والإيمان والانضباط، والسعي من أجل تحويل باكستان وفقًا لرؤية القائد محمد على جناح والعلامة محمد إقبال في حياة الفرد والجماعة. كما هنأ الجالية الباكستانية، التي لم تتمكن من حضور الحدث شخصيًا بسبب قيود كورونا، وشكرهم على مساهمتهم في تنمية باكستان وازدهارها.