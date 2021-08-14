الرئيس الأفغاني: لن نترك 20 عامًا من الانجازات تذهب سُدى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إن إعادة تنظيم القوات الأمنية والدفاعية هي الأولوية القصوى، مشيرا إلى أنه لن يترك 20عاما من الإنجازات تذهب سدى.

وأكد أن إعادة تنظيم القوات الأمنية قيد التنفيذ لمنع أعمال عنف، مضيفا أن الشعب قلق بشأن مستقبله لذلك فإن هدفه كرئيس هو التصدي لزعزعة الاستقرار والعنف وتشريد الناس.

وتقوم حاليا حركة طالبان بالسيطرة على الكثير من المدن والمحافظات بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي، الذي يكتمل في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.

وتسيطر الحركة على نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34.