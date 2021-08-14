جامعة أسوان تحصد المركز الثالث بمهرجان «إبداع 9»

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فازت جامعة أسوان بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بمهرجان إبداع 9 الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مجال الإنشاد الديني المسيحي الترانيم الجماعي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بطلاب جامعة أسوان لحصدهم هذا المركز بمسابقة إبداع، مؤكدًا أن جامعة أسوان تسعى دائمًا إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائمًا في خطواتهم وتقدم الجامعة الدعم للطلاب في مختلف الأنشطة من خلال الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان أن الطلاب الفائزين هم: سالي سمير عبدالمسيح كلية التمريض، والطالب فادي عطا نعيم كلية الألسن، والطالب روجيه عماد وديع كلية التجارة، والطالب أندرو عزت نجيب كلية الهندسة، والطالبة ليزا فرنساوي شكري كلية الخدمة الاجتماعية، والطالبة مريم ثروت عطاالله كلية التجارة، والطالبة دولاجي جميل محروس كلية العلوم.