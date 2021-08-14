إصابة الفنان طارق الدسوقي بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن أحد أصدقاء الفنان طارق الدسوقي إصابته بفيروس كورونا مطالبين جمهوره بالدعاء له.

طارق الدسوقي

وكانت طالبت ابنة الفنان القدير طارق الدسوقي، منذ قليل، الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية، دون أن تكشف أي تفاصيل عن حالته.

ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة :«أرجو الدعاء لأبي العزيز بالشفاء العاجل، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحيم».

وأضافت :«اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفيه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، وانهالت العديد من التعليقات من جمهوره ومحبيه بالدعاء له».

واختتمت «هتبقي كويس قريبا ياحبيبي من فضلكم اذكروه في دعائكم».

يذكر أن الفنان الكبير طارق الدسوقى، يقوم ببطولة مسرحية «الرسالة» على مسرح مركز الهناجر للفنون، المقررة عرضها خلال الفترة المقبلة، والمسرحية تتناول ملحمة من ملاحم البطولات الوطنية المصرية ويفترض تقديمه خلال شهر أكتوبر القادم تزامنا مع انتصارات الشهر العظيم الذي شهد أعظم انتصار في تاريخ مصر وهو حرب أكتوبر عام 1973 واستعادة أرض سيناء الحبيبة.