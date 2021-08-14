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بعد حفل بمناسبة عيد ميلاد أوباما .. تفشي كورونا في جزيرة مارثا فينيارد الأمريكية

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بعد حفل بمناسبة عيد ميلاد أوباما .. تفشي كورونا في جزيرة مارثا فينيارد الأمريكية بعد حفل بمناسبة عيد ميلاد أوباما .. تفشي كورونا في جزيرة مارثا فينيارد الأمريكية

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تشهد جزيرة مارثا فينيارد الأمريكية ارتفاعا ملموسا في وتيرة تفشي فيروس كورونا، منذ استضافتها حفلا بمناسبة عيد الميلاد الـ60 للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأكدت وسائل إعلام أن السلطات الصحية في الجزيرة رصدت، خلال الأسبوع الذي مر منذ الحفل الذي أقامه أوباما هناك الأسبوع الماضي، 74 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل أكبر حصيلة أسبوعية منذ أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، أشار مسؤولون وصحفيون محليون، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان للحفل الذي حضره مئات الضيوف دون كمامات من مختلف أنحاء البلاد دور في هذا التفشي الجديد.

وتداولت وسائل إعلام مقطع يظهر أوباما وهو يرقص خلال الحفل دون كمامة.

المصرى اليوم

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