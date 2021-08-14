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محافظ المنوفية يتفقد الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي

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شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وصول الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي أمام مقر الديوان العام للبدء في توزيعها على الفئات المستحقة والأكثر إحتياجا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية ودورها المجتمعي لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حيث تفقد محافظ المنوفية سيارة صكوك لحوم الأضاحى «الدفعة السادسة» والتى تحتوى على 4 طن من اللحوم المجمدة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارات الأوقاف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لكشوف الإستحقاق، مشيراً إلى أن مشروع صكوك الأضاحى يعد مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الإجتماعى.

هذا وقد أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أن إجمالى ما تم استلامه من مشروع صكوك الأضاحي منذ البدء في عملية التوزيع وحتى الآن بلغ 22 طن لحوم، مشيراً إلى أن المشروع تشرف عليه وزارة الأوقاف في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة ويعد من أهم المشروعات التي تتبناها الوزارة ضمن مشروعات البر لوصول الدعم لمستحقيه بما يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

المصرى اليوم

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