إصابة 9 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز خرساني بطريق السخنة الجلالة

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أصيب 9 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني بطريق «السخنة_ الجلالة»، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من قائدي بوقوع حادث بطريق السخنةعلى مسافة 20 كيلو من بوابة رسوم طريق الجلالة، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 6 سيارات لموقع الحادث.

وقال مصدر طبي مسؤول إن الحادث أسفر عن إصابة 9 كانوا في طريقهم إلى مدينة الجلالة، وجرى نقل المصابين لمستشفى السويس العام وتراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة وحالتهم مستقرة.