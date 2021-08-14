تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات علمي علوم وأقسامها

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يحتاج طلاب الثانوية العامة إلي معرفة الكليات المتاحة لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، ونقدم فيما يلي بيان الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية متضمنة إسم الجامعة والكلية وفق المعلن على موقع التنسيق الالكتروني، والذى ستتجه أعين الطلاب إليه عقب إعلان النتيجة.

رابط موقع التنسيق الألكتروني للتقديم للكليات والمعاهد

وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي فأن طلاب الثانوية العامة عليهم الدخول على هذا موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم فى الجامعات والكليات المختلفة والمعاهد المعتمدة، كما سيقوم الطلاب بتقديم الرغبات من خلال الضغط على رابط تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

وتحتل أخبار الثانوية العامة صدارة أخبار مصر هذه الأيام نظرًا لشغف الطلاب الشديد لتتبع أخبار الثانوية العامة ومعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، بما يجعلها من أهم أخبار مصر اليوم.

بيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم

جامعة القاهرة

الطب - طب الفم والأسنان – الصيدلة - العلاج الطبيعي - الطب البيطري– التمريض (طلبة – طالبات) - المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني (طلبة وطالبات) - المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام (طلبة وطالبات).

جامعة الإسكندرية

الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الطب البيطري - التمريض (طلبة وطالبات) - المعهد الفني للتمريض (طلبة / طالبات) - زراعة سابا باشا.

جامعة مطروح

طب بيطرى – تمريض مطروح(طلبه / طالبات)– زراعة فوكه بمرسى مطروح.

جامعة عين شمس

الطب – الصيدلة - طب الأسنان– التمريض (طلبة وطالبات) - لمعهد الفني للتمريض (طلبه وطالبات) * - المعهد الفني للتمريض بالمستشفي التخصصي (طالبات فقط)- بنات ( شعبة اقتصاد منزلى ).

جامعة أسيوط

الطب – الصيدلة - الطب البيطري– كلية التمريض (طالبات فقط) - المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- * - طب اسنان– زراعة- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

جامعة الوادى الجديد

الطب البيطرى – زراعة.

جامعة طنطا

الطب - طب الأسنان – الصيدلة– كلية التمريض (طلبهوطالبات) - المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- زراعة.

جامعة المنصورة

الطب - طب الأسنان – الصيدلة - الطب البيطري – كلية التمريض (طلبه - طالبات) - المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

جامعة الزقازيق

الطب – طب فاقوس - الصيدلة - الطب البيطري– كلية التمريض (طلبة وطالبات) - المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) - طب وجراحة الفم الأسنان –فني تمريض فاقوس.

جامعة حلوان

الصيدلة – التمريض (طلبة وطالبات)- المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)- الطب

جامعة المنيا

الطب - طب الأسنان – الصيدلة–التمريض (طلبة وطالبات) - المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- الطب البيطرى–زراعة المنيا.

جامعة المنوفية

الطب - طب اسنان - الصيدلة – الطب البيطرى - التمريض (طالبات فقط) - المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات).

جامعة السويس

طب السويس– طب أسنان – المعهد الفنى للتمريض – العلاج الطبيعي.

جامعة قناة السويس

الطب بالإسماعيلية - الصيدلة بالإسماعيلية - الطب البيطري بالإسماعيلية – التمريض بالإسماعيلية (طلبة وطالبات) - طب الأسنان بالإسماعيلية - المعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية (طلبة و طالبات).

جامعة جنوب الوادي

طب الفم والأسنان - الطب البيطري بقنا – التمريض بقنا (طالبات فقط ) – المعهد الفنى للتمريض بقنا (طلبة وطالبات) – الطب بقنا – زراعة – علاج طبيعى بقنا - الصيدلة بقنا – معهد فني صحي قنا.

جامعة بنها

الطب- الطب البيطري – العلاج الطبيعى - التمريض (طلبه / طالبات) - المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

جامعة الفيوم

الطب - المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)- التمريض (طلبة وطالبات) – طب الأسنان – الصيدلة.

جامعة بني سويف

الطب – الصيدلة - الطب البيطري –التمريض (طلبة وطالبات) - المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- كلية العلاج الطبيعى– طب اسنان– الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى.

جامعة كفـر الشيخ

الطب البيطري – الصيدلة والتصنيع الدوائى – علاج طبيعى – الطب – التمريض طلبة وطالبات - طب الفم والاسنان – علوم الثروة السمكية والمصايد – فنى تمريض.

جامعة سوهاج

الطب – الصيدلة – التمريض (طلبة وطالبات) - المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات) - الطب البيطرى – الزراعة.

جامعة بورسعيد

الطب – الصيدلة - كلية التمريض (طلبة وطالبات).

جامعة دمنهور

التمريض ( طلبه – طالبات )– الطب البيطرى- كلية الصيدلة – الزراعة.

جامعة أسوان

الطب البيطرى- التمريض (طلبة وطالبات) – الطب – تكنولوجيا المصايد والاسماك - المعهد الفني للتمريض(طلبة وطالبات) .

جامعة مدينة السادات

الطب البيطري–الصيدلة .

جامعة العريش

الطب البيطرى - الاستزراع المائى والمصايد البحرية – العلوم الزراعية والبيئية.

جامعة دمياط

كلية التمريض.

المعاهد العليا الخاصة التى تقبل طلاب شعبة العلوم - 4 سنوات

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة – القاهرة

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (الشعبة التربوية)

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط

المعاهد المتوسطة الخاصة التى تقبل طلاب شعبة العلوم - عامين

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية - شربين

المعهد الفني للتمريض وادي النيل

ويسمح لطلاب الثانوية العامة خريجي شعبة العلوم بدخول جميع الكليات والمعاهد النظرية الأخري والتى تقبل جميع الشعب، بما يناسب مجموع الطالب ودرجات القبول طبقًا للحد الأدني للشعبة العلمية، وسيقوم موقع المصري اليوم بإعلان أسماء باقي الكليات تباعًا، كما سيقوم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها.

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