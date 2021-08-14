وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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قام خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية التعليم بأسوان، بتفقد سير إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمدرستى الجمهورية الاعدادية وكمال عباس ناصر الاعدادية، كما شملت الجولة لجان امتحانات التعليم الفنى بمدرستى محمد صالح حرب الفنية خمس سنوات ومحمد حسين هلال الميكانيكية ثلاث سنوات.



واطمأن على سير الامتحانات داخل اللجان والإلتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان، وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم في سهولة ويسر.