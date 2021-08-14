تأهيل وتبطين ترعة بدران بالحسينية بتكلفة ١٤ مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بدران، ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز ومدينة الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ،مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه، لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بدران بطول 4 كم، وبتكلفة 14 مليون جنيه لخدمة زمام 1200 فدان ،مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم، وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.